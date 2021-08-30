16-річна дівчинка з Кривого Рогу померла на Арабатській стрілці в селі Щасливцеве під час відпочинку в дитячому таборі.
Про це повідомляє Новий Візит.
За даними журналістів, трагедія сталася 29 серпня, пізно ввечері. Дівчинці під час танців стало погано. Вона знепритомніла. На приватній машині її відвезли в Генічеську лікарню. У поїздці дитину супроводжували медичні працівники з дитячого табору.
У приймальному відділенні лікарні лікарі констатували смерть дівчинки. Зараз йде з'ясування причин смерті дитини. Згідно з медичною довідкою, дівчинка була здоровою, у неї не було патологій, здатних привести до смерті.
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Раніше дванадцятирічний Тимофій Дегальцев помер у дитячій лікарні Запоріжжя. Відомо, що у хлопчика зупинилося серце. Йому 50 хвилин проводили реанімацію, але ці зусилля не дали результату. Тимофій-житель Запоріжжя. При фізичних навантаженнях в таборі на Арабатській стрілці йому стало погано. Дитина впала в кому.
Його відвезли в Генічеську лікарню. У Тимофія там вперше зупинилося серце. Його змогли запустити місцеві лікарі. Директор дитячого табору ігор Опанасьонок повідомив тоді, що Тимофій не скаржився на самопочуття. У нього не було протипоказань. Він купався, відпочивав, тренувався, брав участь у різних заходах.
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