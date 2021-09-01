Гороскоп на вересень говорить про те, що настає досить складний період
Можливі різні проблеми на роботі, в особистому житті, зі здоров'ям. Астрологи назвали проблеми, з якими можуть зіткнутися різні знаки Зодіаку в перші дні вересня.
Про це пише ТСН.
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Для цих знаків Зодіаку осінь впринципі не найкраща і вдала пора, але у вересні вони стануть ходячою неприємністю. Найбільше труднощів виникне в спілкуванні з людьми, особливо близькими.
Потрібно йти і проявляти ініціативу в спілкуванні, щоб позбавити себе від більшої частини неприємностей.
Їм варто відмовитися від алкоголю – він може викликати психічні розлади. А ліки можуть замість лікування старих захворювань збільшити ризик появи нових болячок.
Козоріг
Неприємностей для цього знака Зодіаку у вересні не видно кінця. Напруга виросте як вдома так і на роботі. Всі будуть намагатися вивести Козерогів з рівноваги.
Найскладнішою буде друга половина місяця з 17 по 30 вересня. Найкращими ліками виявиться повноцінний відпочинок-пасивний або активний. Займайтеся спортом, гуляйте на свіжому повітрі або поваляйтеся з улюбленим фільмом або книгою.
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