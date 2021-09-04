В Україні збираються встановити нові правила на адміністрування податку на нерухомість. Чого чекати громадянам, читайте далі

Процес адміністрування податків на нерухомість хочуть перевести на місцевий рівень. Дану ініціативу просувають депутати від"Слуги народу".

Тим часом Державна податкова служба (ДПСУ) з травня реалізує пілотний проект щодо реформування адміністрування оподаткування, який торкнувся Черкаської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, пише ubr.ua. За даними ДПСУ, у зазначених регіонах, завдяки нововведенням, вдалося збільшити податкові надходження.

А головною метою податкової все ж є створення паспорта територіальної громади, в якому будуть знаходитися всі важливі дані про об'єкти оподаткування.

Що стосується податку на нерухомість, то він нічим не відрізняється від інших зборів, і нова законодавча ініціатива не повинна ускладнити механізм його сплати. Переведення оподаткування на "місцеве адміністрування" всі інші області повинні зв'язати з поліпшенням якості послуг.

Зазначимо, податок на нерухомість в народі називають податком на розкіш. Так власник квартири більш 60 кв. м., або будинку більше 120 кв.м., або декількох об'єктів нерухомості загальною площею понад 180 кв. м., або ж він здає об'єкт в оренду - повинен сплатити даний збір.

Ставка податку в кожному регіоні встановлюється окремо, це не більше 1,5% від розміру мінімальної зарплати.

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