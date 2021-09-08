Лікар і телеведучий Євген Комаровський показав незвичайні гриби величезного розміру, які йому вдалося зібрати.

Фото він опублікував в Instagram

"Осіннє полювання за грибами оголошується відкритим! Гриб головач гігантський. З сімейства печериць, між іншим! Їстівний до тих пір, поки м'якоть Біла", - зазначив Комаровський.

Користувачі порівняли зібрані гриби з яйцями динозавра. У коментарях повідомили, що ці гриби також називають дощовиками.

На думку передплатників Комаровського ці гриби дозволяють відчути себе равликом, оскільки один такий екземпляр здатний забезпечити свого володаря їжею на тиждень.

У коментарях навіть з'явився жарт про те, що лікарю доведеться якомога швидше опублікувати наступний пост, щоб Передплатники переконалися, що він залишився живий після поїдання грибів. Шанувальники Комаровського розповіли, що» дощовик " з часом стає порожнистим всередині. Хтось припустив, що гриби таких розмірів могли з'явитися тільки на території Чорнобиля.

Від коментаторів також можна дізнатися, що, коли такий гриб дозріває, він лопається. В результаті з гриба виділяється зеленувата пилок.

Хтось зізнався, що такі гриби також іноді називають дідусевим тютюном. Також коментатори зізналися, що в колишні часи таких грибів було більше, але їх вважали неїстівними.

Нагадаємо, що доктор Комаровський попередив про свою "ліквідацію"

Як повідомляла Politeka, доктор Комаровський розповів, як захистити дітей

Також Politeka писала, що доктор Комаровський попередив про найнебезпечніший час перебування на сонці