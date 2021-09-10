Вже у жовтні в Україні очікується сніг і заморозки

Як пише Politeka.net, такий прогноз на другий місяць осені зробив народний синоптик Володимир Деркач у коментарі «Фактам». За його словами, вже в першій половині жовтня українців чекає неприємний сюрприз у вигляді дощів, але ситуацію виправить досить комфортна температура. А до другої декади місяця на територію України обрушаться заморозки і випаде перший сніг.

Деркач зазначає, що в другій половині жовтня будуть досить холодні дні, а вночі – заморозки. Зате на початку місяця українців чекають досить теплі дні, які синоптик охрестив «бабиним літом».

Тим часом, на сайті Meteo.ua прогнозують, що вже на початку жовтня на Україну обрушиться мокрий сніг. Очікується, що сніг прийде в Україну 7-11 жовтня.

Додамо, що раніше синоптик Леонід Горбань прогнозував погіршення погодних умов вже наприкінці вересня. Нічні заморозки, за його словами, прийдуть в Україну до середини жовтня.

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