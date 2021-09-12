У черговий вихідний у деяких областях очікується негода
Синоптик Наталка Діденко дала детальний прогноз погоди на неділю, 12 вересня. Про це пише Politeka.net з посиланням на її повідомлення в Фейсбук.
Так, за інформацією синоптика, 12 вересня в більшості областей буде температура від 20 до 26 градусів тепла.
Похмура погода переважатиме в південних регіонах і на Закарпатті, також тут очікуються опади.
В інших регіонах - сонячно з ясним небом. Зокрема, в Києві погода буде тепла і сонячна - від +24 до +26 градусів.
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Очікувати похолодання варто вже з вівторка.
В кінці Діденко закликала в теплі деньки "бабиного літа" зустрічатися і спілкуватися, проте на відпочинку на природі варто бути відповідальним з багаттями.
За інформацією Укргідрометцентру, зниження температури повітря, дощі та грози очікуються з другої половини тижня.
Зазначимо, народний синоптик Леонід Горбань раніше попередив, що похолодання варто очікувати після 10 вересня. Так, вдень повітря буде + 18 градусів, а вночі - +5. Похолодання до +10 до + 12 градусів очікується до 20-их чисел, тоді також очікуються дощі.
"Бабине літо" настане і в середині жовтня. Температура повинна прогрітися до + 20 градусів. Холодні дощі очікуються після Дня захисника України, а в північних і східних областях будуть нічні заморозки.
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