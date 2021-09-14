Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких середина вересня стане найневдалішим періодом

Найближчі дні у деяких знаків будуть напруженими і метушливими. Можуть бути суперечки, сварки, впертість і дрібні конфлікти. Це все спровокує занепад сил і енергії.

Про це повідомив портал SlovoFraza.

Бик

Фінансовий успіх Тельців буде залежати тільки від уміння застосовувати знання і креативності. Проблеми будуть і зі здоров'ям. Тому астрологи радять уникати великих навантажень, так як відновлення сил буде йти досить повільно. Помірний спорт і прогулянки допоможуть відновити енергію.



Близнюки

Близнюкам астрологи радять не починати нових справ і не змінювати роботу, краще зосередьтеся на нагальних завданнях. У найближчі дні також варто поменше спілкуватися з людьми. Є ризик, що вони можуть принести негатив. Негативні емоції Близнюкам зараз протипоказані, так як тиждень і так буде не дуже сприятливим.

Терези

Найнебезпечнішими днями для Терезів стануть 15 і 16 вересня. Астрологи радять цим знакам Зодіаку правильно розподілити свої сили і енергію, щоб не витратити їх на одну справу. І не забувати про повноцінний відпочинок і розслаблення. Побудьте в спокійній атмосфері, на самоті і тиші.

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