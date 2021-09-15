З 1 жовтня наступного року в Україні пенсіонерам обіцяють доплачувати до 300 грн. щомісяця.
Про це сказав прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70 – 75 років будуть встановлені щомісячні доплати в сумі до 300 гривень», - сказав Шмигаль.
За його словами, доплати отримають люди, у яких пенсійні виплати не досягають середньої зарплати 2020 року.
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Зазначимо, що в Україні вирішили підняти мінімальну зарплату лікарів до 20 тисяч гривень. Таке рішення також ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів України.
Кабмін заклав у державний бюджет 2022 року на медичну галузь 193 мільярди гривень. Частину цих грошей планують витратити на вказане збільшення зарплат.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, медична галузь, завдяки новому бюджету, зможе отримає на 31 мільярд гривень більше, ніж у 2021 році. У порівнянні з 2019 роком - це буде дворазове збільшення витрат на медицину. Прем'єр-міністр повідомив, що після змін мінімальна зарплата лікаря досягне 20 тис.грн., а середня - 22,5 грн.
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