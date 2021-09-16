Колишній промоутер Володимира Кличка Том Леффлер зробив свій прогноз на майбутній поєдинок між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком.

Про це повідомляє TheRingDigital.

"Це відмінний бій. Мені подобається Усик. Я вважаю, що Усик володіє одним з найбільш нестандартних і складних для суперників стилів", – зазначив Леффлер.

Усика він назвав надзвичайно небезпечним для Джошуа суперником. Колишній менеджер Кличка підкреслив, що у Олександра Усика є хороші шанси на те, щоб засмутити британську публіку і зробити сенсацію своєю перемогою над суперником. На думку Леффлера, на результат поєдинку може вплинути те, кого Джошуа залучив для тренувань, як спаринг-партнерів. Промоутер нагадав, що Олександр Усик-це мобільний, швидкий лівша, який здатний бити. Леффлер додав, що професійне зростання Олександра можна було поспостерігати під час його поєдинку з Гассієвим. За словами експерта, Усик здатний влаштувати апсет і побити Джошуа.

Відзначимо, що Джошуа і Усик були олімпійськими чемпіонами на змаганнях 2012 року в Лондоні. Їх поєдинок призначений на 25 вересня. Битва пройде в Лондоні на Tottenham Hotspur Stadium. Стадіон дозволили заповнити повністю, а поміщається на ньому 60 тисяч глядачів.

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