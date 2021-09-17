У Єгипті не визнали паперові сертифікати українських туристів, а електронні прикордонна служба не могла відсканувати.

Про це повідомляє Turprofi.

Зараз вакцинованих українців готові прийняти багато країн, завдяки додатку "Дія" і доступному там covid-сертифікату. Однак у людей, які вирішили відвідати Єгипет з цим виникають проблеми. Якщо українці все ж не відмовляться від поїздки в цю країну, їм належить зробити тест ПЛР. За даними туристичних операторів, українські сертифікати не визнають єгипетські прикордонники. Справа в тому, що на паперових сертифікатах українців немає спеціального QR-коду.

Що стосується додатку "Дія", через те, в апаратурі стався збій, співробітники місцевої прикордонної служби, не мають можливості вважати, що знаходиться там код. Однак потрапити в країну можна, подбавши про тест ПЛР. Крім того, можна спробувати вирішити це проблему, пред'явивши роздрукований документ, що підтверджує проходження вакцинації. При цьому на ньому повинен бути присутнім QR-код.

У посольстві Єгипту в Україні повідомив, що крім QR-коду на документі повинні знаходитися відповідні печатки і підписи. У посольстві додали, що взаємне узгодження між Україною та Єгиптом сертифікатів вакцинації поки не закінчили.

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