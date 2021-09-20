Посилити карантин можуть вже на нинішньому тижні

При введенні жовтої зони карантину, в Україні почне діяти ряд додаткових обмежень.

Про те, що саме можуть закрити і заборонити, повідомляє РБК-Україна.

За даними експертів, посилити карантин можуть вже на нинішньому тижні, оскільки Кабмін вже змінив правила карантину законодавчо. Чиновники пообіцяли не переривати навчальний процес у дитячих садках, школах та вищих навчальних закладах, якщо 80% співробітників у них отримали щонайменше один укол вакцини. Підтвердити свій статус педагоги зможуть, використовуючи COVID-сертифікати та міжнародні свідоцтва. Відзначимо, що в деяких областях вирішено зовсім закрити школи, в яких вакцинованих виявиться менше. При цьому переходу на дистанційку для учнів цих шкіл не буде.

При переході в жовту зону під забороною виявляються масові заходи. Зали дозволили заповнювати глядачами на дві третини, а відвідувачів розміщувати не щільніше одного на чотири квадратних метри. Столи в кафе зобов'язані віддалити на півтора метра.

Фітнес-центри та спортивні зали зможуть прийняти тільки одного відвідувача на десяти квадратних метрах. Відповідно до нових правил, обмеження припиняють діяти, якщо всі відвідувачі закладу і 80% його персоналу вакцинувалися від коронавірусу.