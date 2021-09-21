Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, як метеозалежним людям можна нейтралізувати вплив на них магнітних бур.

«Магнітні бурі у вересні 2021 року будуть досить сильними і негативно позначаться на здоров'ї людини. Геомагнітні коливання впливають на біоритми людини, центральну нервову систему і серцево-судинний ритм. Магнітні бурі у вересні можуть викликати значне погіршення самопочуття, скачки тиску, проблеми з серцем, безсоння і дратівливість», - розповіла Завальнюк.

Вона повідомила, що з 18 по 21 вересня очікуються найсильніші магнітні бурі – 4-5 балів – і до них метеозалежним людям необхідно буде підготуватися заздалегідь: запастися лікарськими препаратами, більше відпочивати, не нервувати і, по можливості, залишатися вдома.

«Лікарі рекомендують у такі дні бути максимально уважними до свого самопочуття. Повністю уберегтися від цього неможливо. Якщо ви метеозалежна людина людей, то будете почувати всі ці прояви. Однак можна постаратися максимально їх нейтралізувати», - говорить Завальнюк.

Журналістка розповіла, що для цього слід пити багато чистої води, не вживати алкоголь, не нервувати, вживати в їжу якомога менше жирного, копченого, солоного і гострого, а більше овочів і фруктів. Крім цього, за словами Завальнюк, в ці дні важливий повноцінний відпочинок, тому слід добре виспатися і бажано не нервувати.

«Основне правило: не переїдати. Магнітні бурі і так стрес для організму, і переповнений шлунок явно не піде йому на користь. Обжерливість може стати причиною розладу шлунку, нудоти, серцевого нападу. Надмірні прийоми їжі і в звичайні дні не дуже корисні, а під час магнітних штормів стають серйозним фактором ризику», - зазначила журналістка.

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