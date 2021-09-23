29-річний футболіст Олександр Караваєв, який виступає за збірну України і київське «Динамо» вперше заговорив українською мовою під час інтерв'ю.

Про це повідомляє «Футбол 1».

"Я дуже люблю свою мову і хочу спілкуватися українською. Якщо до мене звертатимуться українською, я також завжди відповідатиму мовою", - сказав Караваєв.

Він підкреслив, що спочатку вирішив, що відповідатиме на питання українською мовою. Футболіст зізнався, що все життя він говорив російською мовою, хоча проходив навчання в українській школі. Журналіст сказав Олександру Караваєву, що вчителі, які навчали його в херсонській школі української мови гідні окремої похвали.

Відзначимо, що Олександр Караваєв-український футболіст, який виступає в позиції півзахисника. Гравець встиг взяти участь у двох чемпіонатах Європи. Народився майбутній динамівець у Херсоні. Там же почалися його заняття футболом. З 13 років він грав за донецький «Шахтар». За один з сезонів він відзначився тим, що забив дванадцять м'ячів протягом одного сезону. Молодій людині вдалося утримувати лідерство серед бомбардирів. У 2021 році футболіст забив перший гол у складі «Динамо». Тоді команда брала участь у домашньому поєдинку з Львівським «Рухом».

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