В Україні планують перевірити всі закордонні паспорти на транслітерацію імен, на предмет відповідності міжнародним стандартам

Про це розповіла голова Нацкомісії зі стандартів державної мови Орися Демська у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

За її словами, зараз немає гострої необхідності в зміні транслітерації. Просто періодично такі правила потрібно переглядати. Варто зазначити, що українська мова в міжнародному транслітераційному стандарті присутня з 1995 року.

Демська пояснила, навіщо потрібна ця перевірка. Зокрема, подивитися, наскільки гармонізована українська транслітерація з міжнародними стандартами. За її словами це звичайна чергова звірка "наших транслітераційних практик" з міжнародними. Якщо українська транслітерація відповідатиме міжнародним стандартам, то її залишать без змін. Якщо ж ні, то доведеться уніфікувати з міжнародними стандартами.

Правда при цьому, Нацкомісія за законом повинна буде перш ніж що-небудь міняти, обговорити свої рішення з Інститутом української мови та іншими науковими установами, які займаються українською мовою.

Зазначимо, уряд нещодавно підтримав перехід алфавіту кримсько-татарського народу на латинську графіку. Це вже друге фундаментальне рішення цього року після закону про корінні народи. У новому алфавіті буде 31 буква. Освіта кримсько-татарською мовою буде переведена на латиницю в 2025 році.

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