В Украине планируют проверить все загранпаспорта на транслитерацию имен, на предмет соответствия международным стандартам

Об этом рассказала глава Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

По ее словам, в настоящий момент нет острой необходимости в изменении транслитерации. Просто периодически такие правила нужно пересматривать. Стоит отметить, что украинский язык в международном транслитерационном стандарте присутствует с 1995 года.

Демская объяснила, зачем нужна эта проверка. В частности, посмотреть, насколько гармонизирована украинская транслитерация с международными стандартами. По ее словам это обычная дежурная сверка "наших транслитерационных практик" с международными. Если украинская транслитерация будет соответствовать международным стандартам, то ее оставят без изменений. Если же нет, то придется унифицировать с международными стандартами.

Правда при этом, Нацкомиссия по закону должна будет прежде чем что-либо менять, обсудить свои решения с Институтом украинского языка и другими научными учреждениями, которые занимаются украинским языком.

Отметим, правительство недавно поддержало переход алфавита крымско-татарского народа на латинскую графику. Это уже второе фундаментальное решение в этом году после закона о коренных народах. В новом алфавите будет 31 буква. Образование на крымско-татарском языке будет переведено на латиницу в 2025 году.

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