У перший день жовтня в Україну прийде нічне похолодання, а жителям двох областей варто приготуватися до опадів

Про те, чого чекати від погоди 1 жовтня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Початок місяця порадує українців відносним теплом і сонячною погодою. Однак, якщо денні температури залишаться приблизно такими ж, як і в попередні дні, то вночі помітно похолодає. В окремі регіони вже цієї ночі прийдуть заморозки.

Крім того, після недовгого затишшя в Україну повернуться дощі, проте поки про них варто турбуватися тільки жителям двох областей: Львівської та Волинської. На решті території країни пануватиме суха і сонячна погода.

У північних областях температура вночі коливатиметься від + 3 до +5 градусів, а вдень – від +11 до + 14 градусів.

На заході вночі стовпчики термометрів покажуть від + 3 до +9 градусів, а вдень – від +13 до + 17.

У центральних областях вночі температура опуститься до + 3...+5 градусів, а вдень повітря прогріється до +11 ... +15.

На сході вночі очікується від + 3 до +5 градусів, а вдень – від +11 до + 14.

У південних областях вночі температури коливатимуться від + 3 до +8 градусів, а вдень - від +12 до + 15.

Додамо, що синоптики попереджали українців про те, що вже в жовтні в країну прийдуть перші серйозні заморозки. У другій половині місяця вночі можна очікувати низьких температур аж до -8 градусів.

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