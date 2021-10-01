У перший день жовтня в Україну прийде нічне похолодання, а жителям двох областей варто приготуватися до опадів
Про те, чого чекати від погоди 1 жовтня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Початок місяця порадує українців відносним теплом і сонячною погодою. Однак, якщо денні температури залишаться приблизно такими ж, як і в попередні дні, то вночі помітно похолодає. В окремі регіони вже цієї ночі прийдуть заморозки.
Крім того, після недовгого затишшя в Україну повернуться дощі, проте поки про них варто турбуватися тільки жителям двох областей: Львівської та Волинської. На решті території країни пануватиме суха і сонячна погода.
У північних областях температура вночі коливатиметься від + 3 до +5 градусів, а вдень – від +11 до + 14 градусів.
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На заході вночі стовпчики термометрів покажуть від + 3 до +9 градусів, а вдень – від +13 до + 17.
У центральних областях вночі температура опуститься до + 3...+5 градусів, а вдень повітря прогріється до +11 ... +15.
На сході вночі очікується від + 3 до +5 градусів, а вдень – від +11 до + 14.
У південних областях вночі температури коливатимуться від + 3 до +8 градусів, а вдень - від +12 до + 15.
Додамо, що синоптики попереджали українців про те, що вже в жовтні в країну прийдуть перші серйозні заморозки. У другій половині місяця вночі можна очікувати низьких температур аж до -8 градусів.
Нагадаємо, зимові температури прийдуть в Україну завчасно, синоптики розкрили деталі.
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