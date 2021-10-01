В первый день октября в Украину придет ночное похолодание, а жителям двух областей стоит приготовиться к осадкам

О том, чего ждать от погоды 1 октября, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Начало месяца порадует украинцев относительным теплом и солнечной погодой. Однако, если дневные температуры останутся примерно такими же, как и в предыдущие дни, то ночью заметно похолодает. В отдельные регионы уже этой ночью придут заморозки.

Кроме того, после недолгого затишья в Украину вернутся дожди, однако пока о них стоит беспокоиться только жителям двух областей: Львовской и Волынской. На остальной территории страны будет царить сухая и солнечная погода.

В северных областях температура ночью будет колебаться от +3 до +5 градусов, а днем – от +11 до +14 градусов.

На Западе ночью столбики термометров покажут от +3 до +9 градусов, а днем – от +13 до +17.

В центральных областях ночью температура опустится до +3…+5 градусов, а днем воздух прогреется до +11…+15.

На Востоке ночью ожидается от +3 до +5 градусов, а днем – от +11 до +14.

В южных областях ночью температуры будут колебаться от +3 до +8 градусов, а днем - от +12 до +15.

Добавим, что синоптики предупреждали украинцев о том, что уже в октябре в страну придут первые серьезные заморозки. Во второй половине месяца ночью можно ожидать низких температур вплоть до -8 градусов.

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