В Україні нещодавно відзначили День вчителя

З такого приводу в порталі "Новини.Live" вирішили поділитися красномовною інфографікою, в якій можна побачити, скільки заробляють українські вчителі та їхні європейські колеги.

Судячи з даних, українські вчителі заробляють 210 доларів, тобто приблизно 6 400 грн, в Сербії зарплата у викладачів вище 630 доларів (19 400 грн), в Польщі - 1200 (37 000 грн) , а в Німеччині вчителі отримують і зовсім космічні суми - 5800 (179 000 грн).

До слова, ціни на продукти в жовтні почнуть стрімко зростати

Про це розповів економічний експерт Олег пендзін.

Подорожчання буде спровоковано високими цінами на енергоносії, зокрема, на газ.

За словами експерта, ситуація проясниться вже до кінця жовтня.

Крім того, Пендзин вважає, що продукти дешевшати не будуть, адже всі заводи залежать від цін на енергоносії, а вартість газу для промисловості цього року б'є рекорди.

У холодні періоди року ціна овочів 50-80% вище, ніж влітку. Наприклад, підвищення вартості томатів почалося ще в кінці вересня, вони подорожчали майже в два рази.

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