На початку тижня українці зможуть насолодитися теплом і сонячною погодою, проте вночі можливі заморозки

Синоптики Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода в Україні в понеділок, 4 жовтня. Згідно з їхнім прогнозом, Україну чекає теплий і сонячний день без опадів.

По всій країні очікується невелике потепління, аж до + 21 градуса на самому заході. Синоптики зазначають, що такі температури збережуться в Україні найближчим часом.

У той же час, вночі можливі заморозки, аж до -5 градусів повітря. Українцям варто бути готовими до аналогічних температур в найближчі три ночі.

4 жовтня в північних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від + 3 до +5 градусів, а вдень – від +11 до + 14.

На заході вночі буде від 0 до + 8 градусів, а вдень – від +13 до +21. Найтепліше буде у Львівській та Закарпатській областях, де повітря прогріється до +20...+21 градуса.

У центральних областях вночі температура коливатиметься від + 3 до +5 градусів, а вдень – від +12 до + 16.

На сході вночі температура опуститься до + 3...+7 градусів, а вдень повітря прогріється до +11 ... +15.

На півдні вночі очікується від + 3 до +9 градусів, а вдень – від +14 до + 17.

Синоптики відзначають, що таке тепло протримається в Україні приблизно до 16 числа, після чого погода різко погіршиться, а температура піде на спад.

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