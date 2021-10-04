У Чернігові група молодих людей напала на двох поліцейських, один з них загинув на місці

Інцидент стався в супермаркеті. Двоє поліцейських були у відпустці та цивільному одязі. Конфлікт стався через зауваження.

Як говориться в єдиному державному реєстрі декларації, загиблий поліцейський – Артур Єрохін обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділу по боротьбі злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми.

Також він мав звання капітана Національної поліції. У Артура Єрохіна залишилися молода дружина і двоє дітей – Святослав і Кароліна.

На своїй сторінці в Facebook Вероніка Єрохіна опублікувала пост, в якому подякувала чоловікові за доньку та сина, а також пообіцяла залишатися сильною.

"Ти подарував найбільше багатство – цих прекрасних, золотих два сердечка. Я все витримаю!! Я сильна!!! Чесно!!!! Я обіцяю!!! Все заради них!!!! Ми не забудемо тебе ніколи!!! Ти поруч будеш, я знаю, я вірю, ти будеш з небес нам допомагати. Наш ангел", - написала жінка.

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