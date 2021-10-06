Жителів Херсона поставили перед фактом подорожчання ліфтів і попередили, що поїздки будуть платними.

Стан ліфтового господарства і якість надаваних послуг залишає бажати кращого, але жителі будинків повинні придбати спеціальні чіпи, які дозволяють піднятися на ліфті.



Про це повідомляє ТСН.

Так, одна поїздка на ліфті в Херсоні коштує 75 копійок. До цього в користуванні були звичайні картки, і тоді вартість однієї поїздки становила 50 копійок. Місцеві обурені таким обслуговуванням і підвищенням цін.

Багато хто поскаржився, що через брак коштів ходять пішки на верхні поверхи багатоквартирних будинків і роблять це кілька разів на день. Вони ж вказали, що в інших містах такої практики немає, а плата за ліфт входить у вартість комунальних послуг і має фіксовану ціну.

Хвилю обурення городян викликали і вимоги ліфтової служби до людей "скидатися" на ремонт.

У "Херсонліфт" пояснюють, що платний проїзд - вимушений захід, щоб зберегти ліфтове господарство.

Можна відмовитися від чіпів, але в цьому випадку попереджають, що взяти на себе відповідальність за збір коштів повинні ОСББ або обслуговуючої будинок організації. У цьому випадку плата за ліфт буде фіксованою і вона увійде в квартплату.

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