За останню добу в Україні знову значно зросла кількість нових хворих на COVID-19, а за вересень 2021 року лише 4% людей із зафіксованих випадків мали щеплення.

В Україні за вересень 95.7% випадків коронавірусу були виявлені у невакцинованих громадян.

Як написав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook, за весь час пандемії 82% померлих є людьми, старшими 60 років.

Він уточнив, що цей вірус найбільш небезпечний для людей старше 60 років, з хронічними захворюваннями і тих, хто часто контактує з людьми (державні службовці, вчителі, соцпрацівники та ін.). 8 з 10 людей, які вмирають від COVID-19 — це люди похилого віку.

Глава МОЗ закликав українців "не чекати біди, а захиститися". За його словами, вакцина — єдиний шанс уберегти себе від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті.

Варто зазначити, що станом на ранок четверга, 7 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 2 497 643 випадки коронавірусної інфекції. Виявлено за минулу добу 15 125 хворих, з них 1 421 – діти. Госпіталізували 3 541 пацієнта.

Нагадаємо, карантин офіційно посилили по всій Україні.

Як повідомляла Politeka, як працюватиме транспорт і магазини у випадку локдауну.

Також Politeka писала, що у МОЗ попередили про закриття шкіл, незважаючи на вакцинацію вчителів.