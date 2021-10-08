Депутат від партії «Слуга народу» Роман Грищук розповів про те, що в Україні є серйозні проблеми із зарплатами вчителів, і назвав суму, яка була б гідною оплатою їхньої праці.
Про це він розповів на каналі «Znaj.24».
Грищук пояснює, що із зарплатою вчителів є дві проблеми, перша з яких – це загалом сума, а друга – система виплати. «Якщо ви молодий вчитель, то ви заходите на мінімальну заробітну плату, з якою у Києві неможливо жити», - констатує він. Натомість на гідну оплату, каже політик, варто розраховувати лише з вислугою років, будучи класним керівником та займаючись іншою діяльністю.
Також він зазначає, що закон про освіту передбачає, що у 2023 році вчитель повинен як мінімум отримувати 3 мінімальні заробітні плати, приблизно 20 тисяч гривень. «На 40% збільшилася освітня субвенція з моменту, коли ми прийшли до влади. Це не відповідає тому, що насправді має бути (через інфляцію, - Ред.)», - констатує депутат. З іншого боку, додає Грищук, через надбавки, які є важливим фактором у цьому питанні, не вдається навіть визначити середню зарплату вчителя.
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