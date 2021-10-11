Журналістка Катерина Котенкова розповіла про підготовку країни до нового опалювального сезону, а також пояснила, як діяти, якщо за несплату комунальних послуг відключають від електрики.

Про це вона розповіла у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua .

За її словами, в уряді кажуть, що країна готова до опалювального сезону на 90%, і як тільки середня температура впаде до +8 градусів за Цельсієм, протримавшись на такому рівні не менше 3-х днів, місцеві органи влади повинні дати команду на початок стабільного теплопостачання. Також, додала журналістка, цьому повинно посприяти те, що в газових сховищах України вже накопичено близько 19 млрд кубометрів блакитного палива і досить коштів, щоб закупити ще деякі обсяги газу, в разі виникнення такої потреби.

«Багато українців переживають, що за борги за комуналку відключатимуть світло. Так, це правда, будуть. Борги споживачів тільки ростуть. При цьому важливо, що постачальник має право відключати боржників від світла навіть в тому випадку, якщо вони проживають в багатоквартирних будинках», - зазначила Котенкова.

Вона додала, що в українському законодавстві говориться, що відключати світло за несплату українцям можна тільки в тому випадку, якщо заборгованість триває більше одного місяця. В такому разі, розповіла журналістка, боржнику надсилається відповідне попередження, і, якщо на нього не буде ніякої реакції, постачальник зробить відключення від послуги.

«Що робити? Перше і найголовніше – це звичайно ж погасити заборгованість в повному розмірі. Для цього потрібно перерахувати кошти на рахунок компанії-постачальника послуг. Далі необхідно звернутися до постачальника і отримати рахунок на оплату повторного підключення послуги і, нарешті, подати заяву на відновлення електропостачання, до якого потрібно додати копію документів про оплату боргу і послуг по підключенню», - розповіла Котенкова.

Журналістка зазначила, що вартість повторного підключення може відрізнятися в залежності від декількох факторів, таких як постачальник послуг, місце розташування, особливостей електромереж та інших.

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