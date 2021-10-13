Київська школа економіки має невтішний прогноз щодо розвитку коронавірусу в Україні - кількість смертей від коронавірусу може досягти 92 тисяч до кінця року.

Критичні передумови для входження в "червону" зону через ситуацію з коронавірусом на даний момент мають чотири області України. Про це під час брифінгу 13 жовтня сказав керівник центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

Херсонська область увійшла до "червоної зони". При цьому до "червоного" рівня епідемічної небезпеки підійшли Донецька, Житомирська, Сумська та Харківська області.

З цих чотирьох регіонів найкритичніша ситуація в Сумській області. Там коефіцієнт виявлення випадків інфікування вже перевищив 30%, це дуже багато, на 50% більше встановленого порогу і вдвічі більше, ніж в середньому по країні.

У Сумській області також перевищена зайнятість ліжок з киснем і висока динаміка зростання госпіталізацій.

Варто відзначити, що в Україні зараз спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість СOVID-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

Нагадаємо, карантин офіційно посилили по всій Україні.

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