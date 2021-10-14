Шкільні канікули можуть продовжити через зростання захворюваності коронавірусом, зараз триває дискусія, скільки часу на відпочинок дадуть учням.

Головний санлікар ігор Кузін в ефірі Українського радіо відповів на питання про шкільні канікули, які можуть тривати більше раніше визначеного терміну.

Так, канікули можуть продовжити до трьох-чотирьох тижнів, зараз йде дискусія з цього приводу, повідомляє Суспільне.

Зараз на стаціонарному лікуванні через ковід перебувають 607 дітей, що становить 21% від кількості ліжок для хворих, які виділили на педіатричному напрямку.

Санлікар зазначив, що діти краще залучаються в епідемічний процес, адже велика кількість класів закривається після виявлення випадку коронавірусу у дитини або вчителя. Цілий клас вважається контактним і закривається на умовний карантин.

Зазначимо, раніше Міністерство охорони здоров'я запропонувало перенести початок осінніх канікул з 25 на 18 жовтня.

За інформацією голови МОЗ Віктора Ляшка, ситуація із захворюваністю школярів погіршується з кожним днем - у сотень дітей виявляють ковід і тисячі учнів відправляють на ізоляцію разом з вчителями. Тому достроковий початок канікул має вплинути на поширення хвороби.

Нагадаємо, що канікули в українських школах вирішили перенести

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