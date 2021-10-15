Раптово зупинилося серце українського музиканта й актора Міська Барбари (Михайла Барбари), який планував відзначати своє 50-річчя в наступному місяці великим концертом.

Музикант помер 11 жовтня в Харкові, де жив і творив останнім часом. 13 жовтня його поховали на харківському кладовищі №2.

Друг покійного, теж музикант і ведучий, Роман Чайка розповів "Суспільному" про причини смерті Барбари. За його словами, Місько помер внаслідок інфаркту. Про трагедію він дізнався під час роботи і спочатку не повірив: "Думав, це якийсь дурний жарт".

За словами Чайки, учасники групи "Мертвий півень", творцем якої був Барбара, будували плани, думали про повернення на сцену і майбутні проекти.

"Багато недомовленого, це було все в ідеях, фразах... Як говорив Місько, на питання, "Ви ще будете разом з "Мертвим півнем" виступати?" Він відповідав: ніколи не говори "ніколи", - зазначив товариш і колега покійного.

Раніше в Мережі з'явилися кадри прощання з Міськом. Українці оплакують метра в коментарях:

"Дуже шкода..."

"З сумом дізнався всю цю історію з Міськом. На жаль, пізно. Був здивований. Ще один художник, який був поруч і стане для мене цікавим після своєї смерті..."

"всі, хто був хоч на одному концерті, знали що Місько - геній. Важко змиритися"

Нагадаємо, що помер відомий музикант, якого називали легендою української рок-сцени «" за місяць до...»

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