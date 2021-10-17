В Україні в неділю знову дощитиме, а тумани в окремих регіонах сильно погіршать видимість, про що українців попередили синоптики.

Про те, якою буде погода в країні 17 жовтня, розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Так, українців попередили про небезпечні метеорологічні явища. Як повідомляють синоптики, вранці і ввечері в більшості західних, а також в Чернігівській і Сумській областях стоятиме туман, через який видимість знизиться до 200-500 метрів. Через це у відповідних регіонах оголошено «жовтий» рівень небезпеки.

На південному сході країни місцями пройде невеликий дощ. Опади торкнуться Запорізьку, Миколаївську, Одеську та Херсонську область, а також окупований Крим.

Температура в цілому по країні особливо не зміниться.

Так, на півночі вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 до +4 градусів, а вдень – від +10 до +12.

У західних областях вночі температура опуститься до + 1...+4 градусів, а вдень повітря прогріється до +8 ... +13.

У центральних областях вночі очікується від + 3 до +7 градусів, а вдень – від +10 до + 13.

На сході нічні температури коливатимуться від + 3 до +10 градусів, а денні – від +11 до + 15.

На півдні вночі очікується від + 7 до +10 градусів, а вдень – від +12 до + 15.

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