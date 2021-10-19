У поїзді " Харків-Київ "стався черговий "карантинний" конфлікт.

Працівниця буфету та її помічниця відмовилися обслуговувати пасажира через маску, яка їм не сподобалася.

"Це не вважається маскою", - заявили співробітники "Укрзалізниці".

З'ясувалося, що на пасажирі була нібито саморобна тканинна маска, тому працівники буфету відмовилися обслуговувати його.

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Також вони запропонували йому купити маску у них, але українець на це не погодився.

Раніше повідомлялося, що нова НП сталася в поїзді "Укрзалізниці" - з'явилося відео.

На кадрах видно, як вода сильним потоком текла в коридорі біля туалету.

"Вбудований душ від "Укрзалізниці"? А, ні, це просто черговий вагон поїзда "замироточив", - написав під відео автор поста.

Нагадаємо, Укрзалізниця прибрала кондиціонери в поїзді:"29 годин їде по жаркому сонцю".

Як писала Politeka, еоїзд "Укрзалізниці" зупинили і атакували, кадри наслідків.

Також Politeka розповідала, що Укрзалізниця вляпалася в скандал з новим поїздом, відео.