У поїзді " Харків-Київ "стався черговий "карантинний" конфлікт.
Працівниця буфету та її помічниця відмовилися обслуговувати пасажира через маску, яка їм не сподобалася.
"Це не вважається маскою", - заявили співробітники "Укрзалізниці".
З'ясувалося, що на пасажирі була нібито саморобна тканинна маска, тому працівники буфету відмовилися обслуговувати його.
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Також вони запропонували йому купити маску у них, але українець на це не погодився.
Раніше повідомлялося, що нова НП сталася в поїзді "Укрзалізниці" - з'явилося відео.
На кадрах видно, як вода сильним потоком текла в коридорі біля туалету.
"Вбудований душ від "Укрзалізниці"? А, ні, це просто черговий вагон поїзда "замироточив", - написав під відео автор поста.
Нагадаємо, Укрзалізниця прибрала кондиціонери в поїзді:"29 годин їде по жаркому сонцю".
Як писала Politeka, еоїзд "Укрзалізниці" зупинили і атакували, кадри наслідків.
Також Politeka розповідала, що Укрзалізниця вляпалася в скандал з новим поїздом, відео.