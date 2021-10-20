Осіння погода продовжить атакувати українців, чергуючи нічні заморозки з дощами, але зовсім скоро українці нарешті зможуть насолодитися «бабиним літом».

Як пише Politeka.net, у середу, 20 жовтня, в Україні очікується сонячна, але не дуже тепла погода. В окремих областях вночі прогнозують заморозки до -1. Втім, вже в четвер в Україну увірветься "бабине літо", яке виправить ситуацію. Як обіцяють в Укргідрометцентрі, вже в четвер-п'ятницю температура в Україні підніметься до 20, а в деяких областях і до 24 градусів.

Однак, в середу, температура по Україні буде сильно відрізнятися. У східних областях похолодає до 8-11 градусів, а вночі очікуються заморозки. У Центрі буде трохи тепліше - до 12-14 градусів. Однак вночі і в центральних областях температура опуститься нижче нуля.

У південних і західних областях температура буде більш приємною. У регіонах потеплішає до 13-16 градусів. Сонячна погода дасть можливість насолодитися золотою осінню.

Нагадаємо, що різке похолодання і дощі не дадуть розслабитися: синоптики зробили попередження.

Раніше Politeka писала, що літнє тепло увірветься в Україну наприкінці жовтня: де потеплішає до + 24.

A ще Politeka повідомляла, що дощі атакують Україну зі Сходу: до чого готуватися.