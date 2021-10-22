Цими вихідними очікується різке зниження температури повітря. Вже 23 жовтня справжнє арктичне похолодання накриє більшу частину території України.
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При цьому, бабиним літом на вихідних зможуть насолодитися жителі Сходу, Півдня і частини центральних областей України.
"У багатьох областях спостерігатиметься поривчастий вітер. Але істотних опадів не очікується. Тільки на Прикарпатті місцями може пройти невеликий дощ", - повідомила Наталка Діденко.
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Вночі в неділю і понеділок очікуються заморозки. Вдень температура повітря може прогрітися до +5-11 градусів.
Але останній тиждень жовтня, за прогнозами Наталії Діденко, все ж порадує теплом.
"Потепління очікується з середини наступного тижня. Наша синоптична ситуація власне, як і Всеукраїнська-завжди цікава", - підкреслила Наталка Діденко.
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