До кінця жовтня можна встигнути насолодитися бабиним літом

Цими вихідними очікується різке зниження температури повітря. Вже 23 жовтня справжнє арктичне похолодання накриє більшу частину території України.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

При цьому, бабиним літом на вихідних зможуть насолодитися жителі Сходу, Півдня і частини центральних областей України.

"У багатьох областях спостерігатиметься поривчастий вітер. Але істотних опадів не очікується. Тільки на Прикарпатті місцями може пройти невеликий дощ", - повідомила Наталка Діденко.

Вночі в неділю і понеділок очікуються заморозки. Вдень температура повітря може прогрітися до +5-11 градусів.

Але останній тиждень жовтня, за прогнозами Наталії Діденко, все ж порадує теплом.

"Потепління очікується з середини наступного тижня. Наша синоптична ситуація власне, як і Всеукраїнська-завжди цікава", - підкреслила Наталка Діденко.

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