З початком опалювального сезону "Київтеплоенерго" підвищив тарифи. Таке рішення було прийнято 19 жовтня Київською міською державною адміністрацією.

Відповідні розпорядження було оприлюднене на офіційному сайті КМДА . Воно набуло чинності з моменту публікації і діятиме до 30 вересня наступного року.

Згідно з цим документом, в цьому опалювальному сезоні на 47.7% виріс тариф на теплову енергію для населення. І зараз він становить 2381,54 грн за 1 Гкал (з ПДВ).

Але, це ніяк не відіб'ється на платіжках киян, запевнили в Київській міській адміністрації. Для населення тариф на тепло залишиться на колишньому рівні - 1654,41 грн з ПДВ за 1 1 Гкал.

"Незважаючи на підвищення вартості газу і як наслідок збільшення витрат "Київтеплоенерго" тарифи на тепло для категорії "населення" підвищувати не будуть", сказано в повідомленні КМДА.

Щоб максимально стабільно пройти опалювальний сезон 2021/22, Київська міська рада прийняла рішення проб збільшенні розміру статутного капіталу комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Правда, після закінчення опалювального сезону, киян чекає не дуже приємний сюрприз. Планується, що тариф на постачання гарячої води для населення зросте з 97,89 грн до 119,83 грн. (з ПДВ) за 1 кубометр.

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