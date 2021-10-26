У" червоній зоні " вже вісім областей України.

За останню добу в Україні зафіксовано 19 120 нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Повідомляє Telegram-канал Коронавірус_інфо.

Серед захворілих 1414 дітей та 338 медичних працівників. До лікарень госпіталізовано 2939 осіб з COVID-19 або підозрою на нього.

Також за останні роки Україна побила власний антирекорд смертності-734 людей померли від ускладнень-19.

Найбільша кількість нових хворих зафіксована в Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) та Херсонській (1222) областях. У столиці-1135 нових хворих COVID-19.

В Україні вже є хворі у яких підтверджений новий штам вірусу Delta Plus.

"Новий штам, який вперше виявили у Великобританії, вже в Україні. Перші хворі на цей вірус зафіксовані у Львові, Тернополі. Також столичні лікарі також фіксують хворих Delta Plus", — повідомив Секретар РНБО України Олексій Данилов.

З 26 жовтня "червона зона" діє в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській та Херсонській областях. І ще три регіони знаходяться на кордоні - Це Львівська, Житомирська, Луганська.

Нагадавши, мутований штам Дельта вже в Україні: названі міста і як будуть боротися.

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