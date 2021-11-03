Погода в середу, 3 листопада, продовжить засмучувати українців дощами і температурою, що знижується, поступово наближаючи Україну до зими.

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз, який засмутив половину українців. У середу у всіх східних і деяких центральних регіонах пройдуть дощі, а температура поступово знизиться до 10-13 градусів.

На Заході все ще буде сухо, а температура коливатиметься в районі 10-12 градусів. Місцями в західних регіонах навіть буде сонячно.

Найтепліше буде на Півдні. Там стовпчики термометра прогріються до 14-17 градусів. Вночі на Півдні теж сильно потеплішає – до 9-10 градусів.

Зазначимо, що, на думку народних синоптиків, українців чекає аномально теплий листопад. На Півночі і Сході температура може бути на 3-4 градуси вище, ніж припускають кліматичні норми. В останній місяць осені очікується багато опадів і туманів, що позитивно відіб'ється на сільськогосподарському секторі.

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