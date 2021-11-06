Погода в Україні в суботу буде сильно відрізнятися в залежності від регіону: в частині областей очікується похолодання і дощі, тоді як в інших регіонах збережеться тепло аж до +19 градусів.

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Згідно з їхнім прогнозом, в суботу температура в західних, північних і центральних областях почне знижуватися. У той же час, на південному сході знову запанує тепло. В анексованому Криму місцями повітря прогріється до + 19 градусів.

У більшості областей в суботу буде сонячно, проте в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях пройде дощ, а в Київській області очікується мінлива хмарність.

Синоптики також попередили про те, що вночі та вранці на південному сході очікується досить щільний туман з видимістю 200-500 м.рятувальники ДСНС повідомили, що йдеться про жовтий рівень небезпеки.

На заході температури вночі коливатимуться від + 3 до +5 градусів, а вдень – від +8 до + 12.

У північних та центральних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +7 до +10 градусів, а вдень – від +10 до +14.

На південному сході вночі очікується від + 6 до +11 градусів, а вдень – від +13 до + 19.

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