У "червоній зоні" ще одна область

З 12 листопада в Україні стане на одну "червону" область. Обмеження будуть діяти у Черкаській області.

Про це повідомив у своєму Тelegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

Відповідне рішення будо прийнято на позачерговому засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"На території Черкаської області з 00 години 00 хвилин 12 листопада 2021 року буде встановлено "червоний" епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

У регіонах. де встановлено найвищий рівень епіднебезпеки діють суворі обмеження. Так, забороняється працювати розважальним та торгово-розважальним закладам, непродовольчим магазинам та ринкам, проведення масових заходів та спортивних змагань.

Проте ці обмеження не діятимуть якщо усі працівники вакциновані. Заклади можуть працювати без обмежень роботи, проте відвідувати їх можуть лише клієнти, що мають COVID-сертифікати.

За минулу добу в Україні зафіксовано новий антирекорд - 833 особи померли. Станом на ранок 9 листопада виявлено майже 19 тисяч нових пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, нове посилення карантину торкнеться тисяч українців: що зміниться з 11 листопада і кого не пустять в транспорт

Як повідомляла Politeka, школи та вузи в "червоній" зоні: у МОЗ назвали головну умову для скасування "дистанціонки"

Також Politeka писала, що вірус залишить українців у спокої, про маски можна буде забути: екс-глава МОЗ назвала терміни