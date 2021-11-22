Доктор китайських метафізичних мистецтв Ігор Хом'яков висловив свою думку щодо того, чи потрібно робити перестановку меблів у себе вдома, і на що вона може впливати.

Свій коментар у програмі «Прогноз».

«Періодично потрібно робити перестановку меблів, щоб змінити тренд. Якщо ви відчуваєте, що цей тренд – низхідний, що щось йде не так, потрібно як мінімум навести в будинку порядок і викинути якісь старі речі. Тим паче корисно робити це перед Новим Роком та Різдвом, як зараз. Але це простий метод, для нього консультант не потрібен. А генеральне прибирання – це більш психологічна, ніж феншуйна техніка. Але оскільки вона сприяє оновленню енергії ці, можна сказати, що генеральне прибирання передує техніці феншуй. Це необхідна умова для того, щоб робити щось далі», - наголошує він.

Але, за словами Хом’якова, справжня техніка феншуй полягає в іншому.

«Те місце, де постійно перебуває людина, треба помістити у певний сектор. Йдеться, наприклад, про ліжко або письмовий стіл. Під час будівництва нового будинку ми можемо одразу спланувати все приміщення. А в будинку, який уже збудований, можна все розгорнути у потрібний бік», - каже Ігор Хом'яков.

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