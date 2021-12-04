Погодні гойдалки остаточно зіпсують українцям настрій - одну половину України атакують дощі, а друга буде страждати від нічних заморозків і стрімкого зниження температури.

Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі засмутили українців свіжим прогнозом. У суботу, 4 грудня, східні та південні області атакують дощі. Опади прогнозують у всіх регіонах, крім Дніпропетровської області. При цьому температура буде досить комфортною. На Сході - 5-7 градусів, а в південних областях – 5-8 градусів.

У західні області в цей час прийдуть сильні морози. У всіх регіонах стрімко опуститься температура - до 0-2 градусів. Вночі очікуються сильні заморозки - до -9..-13 градусів. Найхолодніше буде в Закарпатській та Івано-Франківській областях.

У Центрі буде холодно як вдень, так і вночі. Вдень очікується 0-2 градуси, а вночі температура опуститься до -3..-6 градусів.

Зазначимо, що холодна погода затримається в Україні надовго. Вже найближчими днями в країну прийде сніг і негода.

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