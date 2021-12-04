Пішов з життя відомий письменник-фантаст, за книгами якого знімали фільми; в Мережі висловлюють свої співчуття, а також гадають, що могло стати причиною трагедії.
У п'ятницю, 3 грудня, стало відомо про смерть письменника-фантаста Андрія Ізмайлова, передає Politeka.net. Він пішов з життя в Санкт-Петербурзі у віці 68 років.
Син письменника-фантаста Бориса Стругацького, Андрій, написав у своєму Фейсбук:
"Пішов Андрій Ізмайлов.
Один з улюблених учнів Бориса Стругацького. Прекрасний письменник, автор захоплюючих і зубодроблювальних фантастичних детективів, написаних до того ж абсолютно оригінальною, ні на кого не схожою мовою".
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Також автор поста додав, що той був чуйною і веселою людиною, і з ним було приємно поміркувати про фантастику і світ.
"Співчуваю", "світла пам'ять...", " втрата друга - це пробоїна в душі, навіть час не затягне. Прийми співчуття", - прокоментували користувачі Мережі.
Офіційна причина смерті невідома, і в Мережі почали гадати, що це коронавірус. Проте Борис Стругацький спростував домисли, написавши про хворобу печінки письменника.
Зазначимо, Андрій Ізмайлов широку популярність здобув наприкінці 80-х як автор інтелектуальних трилерів. Автора книг визнали основоположником сучасного російського трилера, а два його романи, «Піжмурки» і «Бій з тінню», екранізували.
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