Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області продовжує позначатися на вартості популярних товарів, передає Politeka.

За останніми даними моніторингу, найбільше за місяць додала в ціні білоголова капуста, тоді як курятина та плавлений сир також демонструють зростання.

Станом на 3 липня середня вартість білоголової капусти становить 53,50 грн за кілограм. Наприкінці червня середній показник дорівнював 43,42 грн, а за місяць овоч подорожчав на 9,67 грн. В окремих торговельних мережах ціна коливалася від 36,92 грн до 54,35 грн залежно від продавця.

Не менш помітними залишаються зміни на ринку м'ясної продукції. Середня ціна курячої гомілки зараз становить 97 грн за кілограм. У магазинах вартість відрізняється: у Novus продукт продають по 79,99 грн, тоді як у Megamarket — по 114 грн. Порівняно з початком червня середній показник зріс на 2,50 грн.

Також Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області торкнулося молочної групи. Плавлений сир «Ферма Дружба» жирністю 55% у середньому коштує 31,76 грн за упаковку вагою 70 грамів. Для порівняння, середня ціна у червні становила 27,72 грн, а за місяць товар подорожчав на 4,54 грн.

У різних мережах цей продукт продають за 31–33,10 грн. Найнижчу ціну зафіксовано у Megamarket — 31 грн, тоді як в Auchan упаковка коштує 33,10 грн. Metro та Novus пропонують товар майже за однаковою вартістю — 31,43 грн і 31,49 грн відповідно.

Експерти зазначають, що подальша цінова ситуація залежатиме від сезонної пропозиції, обсягів нового врожаю, логістичних витрат і попиту з боку покупців. Найближчими тижнями окремі категорії продовольства можуть як подорожчати, так і частково стабілізуватися.

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