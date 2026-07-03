Дефіцит продуктів в Запоріжжі, на думку аналітиків, частково можуть компенсувати поставки з-за кордону.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі може посилитися через очікуване скорочення врожаю кісточкових фруктів. Фахівці попереджають, що це здатне вплинути на асортимент сезонної продукції та подальше формування цін.

За попередніми оцінками, у 2026 році збір абрикосів може зменшитися на 40–60%, а персиків — приблизно на 30–50% порівняно з попередніми сезонами.

Основною причиною називають несприятливу весняну погоду. Перепади температур під час цвітіння негативно позначилися на формуванні зав'язі, що призвело до зниження майбутнього врожаю.

Найбільших втрат зазнали південні та центральні області, які традиційно забезпечують значну частину українського ринку абрикосами й персиками.

Водночас Дефіцит продуктів в Запоріжжі, на думку аналітиків, частково можуть компенсувати поставки з-за кордону. Серед можливих постачальників називають Туреччину, Грецію, Іспанію та Молдову, однак логістичні чинники можуть ускладнити швидке поповнення ринку.

Якщо прогнози справдяться, вартість популярних літніх фруктів здатна зрости на 20–80%. Остаточні ціни залежатимуть від обсягів пропозиції, витрат на перевезення та ситуації з імпортом.

Експерти зазначають, що зміни відбуватимуться поступово, а найбільше їх можуть відчути покупці у період традиційно високого сезонного попиту. Подальший розвиток ситуації визначатимуть погодні умови, результати збору врожаю та темпи надходження імпортної продукції.

Експерти радять стежити за оновленням ситуації на ринку, адже з початком масового збору врожаю цінова динаміка може змінитися.

Джерело: agronews

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