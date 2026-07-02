Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало найвідчутнішим для мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало однією з головних тем початку літа після перегляду вартості водопостачання та водовідведення у Кривому Розі, передає видання Politeka.

Нові розцінки вже набули чинності.

Оновлення торкнулося насамперед нарахувань за водні послуги для побутових споживачів. Водночас тариф на електроенергію для населення залишився незмінним — 4,32 гривні за кВт-год. Його дію продовжено до 31 жовтня 2026 року.

Без змін поки працює й ціновий механізм на природний газ для клієнтів «Нафтогазу». Вартість становить 7,96 гривні за кубометр, а чинні умови діятимуть щонайменше до кінця квітня 2027 року.

Найбільші зміни відбулися у сфері водопостачання та водовідведення. Саме тут підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало найвідчутнішим для мешканців.

Новий сукупний тариф встановили на рівні 78,47 гривні за кубометр. Із цієї суми 45,66 гривні припадає на подачу води, ще 32,81 гривні — на відведення стоків.

Для порівняння, раніше загальна вартість становила 31,37 гривні за кубометр. Таким чином, різниця перевищила двократний показник.

Окремо розглядали пропозицію підприємства «Кривбасводоканал» щодо встановлення тарифу у розмірі 81,44 гривні, однак затвердили інший варіант.

Оновлені суми вже відображаються у платіжках жителів міста. Через це до профільних служб надходять численні звернення щодо нових нарахувань.

Експерти зазначають, що подальші рішення залежатимуть від економічної ситуації, витрат комунальних підприємств і майбутніх кроків регуляторів у житлово-комунальній сфері.

Джерело: 1kr.ua

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