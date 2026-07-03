Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області пов'язане з коригуванням витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зафіксували у Чорноморську після перегляду окремих складових житлово-комунальних платежів, повідомляє Politeka.

У міській громаді повідомили, що зміни торкнулися не всіх послуг, однак загальні витрати для населення збільшилися.

Найбільше зросла квартирна плата. Відтепер вона становить 10,52 гривні за квадратний метр на місяць, що приблизно на 40% більше порівняно з попереднім розміром.

Також оновили тариф на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів. Для однієї особи він зріс майже на 36% і тепер становить 43,85 гривні на місяць. Саме ці дві складові стали основними причинами збільшення щомісячних нарахувань.

Інформацію про це надає Чорноморська міська територіальна громада.

Водночас не всі комунальні послуги подорожчали. Тариф на електроенергію для побутових споживачів залишається на рівні 4,32 гривні за кВт-год, а державне регулювання ціни діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Після завершення опалювального сезону припинила діяти сезонна пільга для домогосподарств, які використовують електроопалення. Пільговий тариф 2,64 гривні за перші 2000 кВт-год тимчасово не застосовується до початку нового опалювального періоду.

Без змін залишається й вартість природного газу. Для клієнтів «Нафтогазу» діє фіксована ціна 7,96 гривні за кубометр, а її чинність продовжили до 30 квітня 2027 року. Перехід між постачальниками, як і раніше, відбувається автоматично без подання додаткових заяв.

У громаді зазначають, що Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області пов'язане з коригуванням витрат на утримання житлової інфраструктури та оновленням економічних розрахунків. Наразі у Чорноморську діє змішана модель нарахувань: частина послуг уже подорожчала, тоді як тарифи на електроенергію та газ залишаються стабільними. Подальші зміни залежатимуть від рішень державних регуляторів і економічної ситуації.

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