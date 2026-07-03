Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області отримало чергове продовження, передає Politeka.

У Калуші виконавчий комітет затвердив нову вартість поїздок міськими автобусами, яка набуде чинності 6 липня.

Відповідне рішення ухвалили 1 липня. Документ передбачає встановлення максимальної ціни на рівні 25 гривень для маршрутів загального користування, що працюють у звичайному режимі.

Після перегляду тарифу пасажирам доведеться сплачувати на 10 гривень більше, ніж раніше. Оновлені розцінки почнуть діяти вже найближчими днями.

У міській раді пояснили, що підставою стали звернення комунального підприємства «Екоресурс». Питання розглянули під час засідання виконавчого комітету.

Міський голова Андрій Найда повідомив, що надалі влада планує обговорити окремі рішення для школярів. Йдеться про можливе здешевлення поїздок, а також встановлення валідаторів у салонах автобусів для зручнішої оплати.

Таким чином, подорожчання проїзду в Івано-Франківській області торкнулося й Калуша, де новий тариф офіційно запрацює з 6 липня після ухвалення відповідного рішення виконавчим комітетом.

Підвищення цін на Франківщині торкнулося також і комунальних послуг.

Відповідне рішення ухвалили органи місцевого самоврядування. Зміни стосуються тарифів на збирання, транспортування та подальшу утилізацію сміття в межах громади. Нові розцінки почнуть діяти з першого дня літа та охоплять усіх споживачів послуги.

У міській раді пояснюють, що перегляд розцінок пов’язаний із необхідністю привести їх у відповідність до реальних економічних умов. Йдеться про витрати на пальне, оплату праці персоналу, технічне обслуговування транспорту та загальне утримання інфраструктури.

Джерело: zaxid.net

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