Подорожчання продуктів у Запоріжжі зафіксоване влітку 2026 року на тлі зміни цін у ключових товарних категоріях, повідомляє Politeka.

У сегменті базових продуктів борошно «Хуторок» пшеничне (2 кг) утримує середній рівень 70,96 грн. Розбіжності між мережами залишаються помітними: у Novus товар коштує 67,92 грн, тоді як у Megamarket — 74,00 грн. У місячній динаміці зафіксовано приріст на 1,41 грн, що вказує на поступове коригування вартості без різких коливань.

М’ясна група демонструє значно активнішу зміну цін. Курятина стегно (1 кг) у середньому оцінюється в 157,33 грн. Мінімальний показник зафіксовано в Auchan — 154,00 грн, тоді як Novus і Megamarket тримають рівень 159,00 грн. Порівняно з попереднім місяцем середня ціна зросла на 23,00 грн, що робить цю позицію однією з найбільш динамічних у продовольчому кошику.

У молочному сегменті вершки «Простонаше» 10% (200 мл) коштують у середньому 40,80 грн. Різниця між мережами також зберігається: від 38,99 грн у Novus до 44,00 грн у Megamarket. За місяць середній рівень піднявся на 9,48 грн, що відображає загальну тенденцію до поступового здорожчання молочної продукції.

Рибний сегмент представлений коропом патраним (1 кг), середня ціна якого становить 374,50 грн. У Novus продукт дешевший — 359,00 грн, тоді як у Megamarket — 390,00 грн. За місяць середній показник збільшився на 20,00 грн, що також вписується у загальну динаміку зростання вартості білкових продуктів.

У сукупності ринкових змін Подорожчання продуктів у Запоріжжі демонструє нерівномірний характер: найшвидше дорожчають м’ясні позиції, тоді як бакалія та молочна продукція зростають помірніше. Водночас різниця між торговельними мережами залишається суттєвою, формуючи різні рівні витрат для споживачів залежно від місця покупки.

Джерело: Мінфін

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