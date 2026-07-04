Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області іноді надходить із затримкою або взагалі не зараховується, через що люди ризикують втратити належні їм кошти.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області є щомісячною державною підтримкою і виплачується через Пенсійний фонд України, повідомляє Politeka.

Йдеться про грошову допомогу для ВПО у Дніпропетровській області на проживання, яку держава надає українцям для покриття базових потреб.

Для дітей та осіб з інвалідністю розмір виплати становить 3000 грн, а для інших категорій отримувачів передбачено 2000 грн щомісяця.

Призначенням і нарахуванням цих коштів займаються органи Пенсійного фонду України, а сама підтримка спрямована, насамперед, на підтримку найбільш вразливих громадян.

Виплати призначаються строком на 6 місяців з місяця звернення незалежно від дати подання заяви. Після завершення цього періоду держава може автоматично продовжити нарахування, однак таке рішення ухвалюється не у всіх випадках.

Автоматичне подовження зазвичай без додаткових звернень застосовується до осіб пенсійного віку, які отримують пенсію в розмірі до чотирьох прожиткових мінімумів, що становить 9444 гривень.

Також виплати гарантовано продовжуються для осіб з інвалідністю першої або другої групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років та дітей з важкими захворюваннями.

Для інших отримувачів грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області могла бути як продовжена, так і припинена.

У Пенсійному фонді наголошують, що для збереження коштів переселенцям слід самостійно з’ясовувати, чи було автоматично продовжено виплати на наступний шестимісячний період.

Источник: НСН

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