Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області є щомісячною державною підтримкою і виплачується через Пенсійний фонд України, повідомляє Politeka.
Йдеться про грошову допомогу для ВПО у Дніпропетровській області на проживання, яку держава надає українцям для покриття базових потреб.
Для дітей та осіб з інвалідністю розмір виплати становить 3000 грн, а для інших категорій отримувачів передбачено 2000 грн щомісяця.
Призначенням і нарахуванням цих коштів займаються органи Пенсійного фонду України, а сама підтримка спрямована, насамперед, на підтримку найбільш вразливих громадян.
Виплати призначаються строком на 6 місяців з місяця звернення незалежно від дати подання заяви. Після завершення цього періоду держава може автоматично продовжити нарахування, однак таке рішення ухвалюється не у всіх випадках.
Автоматичне подовження зазвичай без додаткових звернень застосовується до осіб пенсійного віку, які отримують пенсію в розмірі до чотирьох прожиткових мінімумів, що становить 9444 гривень.
Також виплати гарантовано продовжуються для осіб з інвалідністю першої або другої групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років та дітей з важкими захворюваннями.
Для інших отримувачів грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області могла бути як продовжена, так і припинена.
У Пенсійному фонді наголошують, що для збереження коштів переселенцям слід самостійно з’ясовувати, чи було автоматично продовжено виплати на наступний шестимісячний період.
Источник: НСН
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