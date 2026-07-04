Подорожчання проїзду в Одесі змушує частину жителів переглядати свої транспортні звички.

Подорожчання проїзду в Одесі набуло чинності з 27 червня: вартість поїздки у міських маршрутках зросла з 20 до 25 гривень, передає Politeka.

Перевізники пояснюють зміну збільшенням витрат на пальне, ремонт техніки та закупівлю запчастин.

Місцеві жителі по-різному сприйняли новий тариф. Частина пасажирів визнає, що нинішня економічна ситуація та зростання вартості ресурсів змушують транспортні підприємства переглядати розцінки. Серед основних причин також називають подорожчання технічного обслуговування, логістики й оплату праці.

Водночас багато містян очікують, що після зміни вартості перевезень покращиться і стан автобусів. Пасажири звертають увагу на застарілий рухомий склад, тісні салони та недостатній рівень комфорту, який, на їхню думку, не відповідає новій ціні.

Крім того, подорожчання проїзду в Одесі змушує частину жителів переглядати свої транспортні звички. Дехто планує частіше користуватися тролейбусами, інші відмовляються від коротких поїздок на користь пішої ходьби, щоб скоротити щоденні витрати.

Особливо відчутними зміни стали для пенсіонерів і людей, які щодня здійснюють кілька поїздок містом. Вони зазначають, що новий тариф створює додаткове навантаження на сімейний бюджет.

Попри різні оцінки, більшість опитаних погоджується, що разом зі збільшенням вартості перевезень пасажири очікують помітного покращення якості транспортних послуг та умов поїздок.

Містяни сподіваються, що перегляд вартості проїзду супроводжуватиметься оновленням транспорту та підвищенням рівня сервісу.

Наразі нові тарифи вже діють, а їхній вплив на пасажиропотік стане зрозумілим найближчим часом.

Джерело: novyny.live

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