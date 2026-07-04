Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна шукати й через спеціалізовані сервіси.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти як через приватні ініціативи, так і за допомогою спеціалізованих платформ, які збирають актуальні пропозиції тимчасового розміщення для внутрішньо переміщених осіб, передає видання Politeka.

Один із таких варіантів з'явився у селі Вільнокур'янівське Вільнянського району Запорізької області. Приватний власник готовий безоплатно надати кімнату жінці зі статусом ВПО. Населений пункт розташований приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя у напрямку Харкова.

Пропозиція розрахована на одну людину та передбачає проживання без обмежень у часі. Власник зазначає, що шукає жінку віком від 27 до 45 років без шкідливих звичок, яка зможе допомагати у побуті.

Будинок має три кімнати, одна з яких є прохідною. Опалення пічне, дрова необхідно заготовляти самостійно. Туалет розташований на подвір'ї, а їжу можна готувати на балонному газі або печі в холодну пору року.

Оселя забезпечена інтернетом, генератором та необхідною побутовою технікою, зокрема холодильником, мікрохвильовою піччю і морозильною камерою. На подвір'ї також утримують домашніх тварин.

Окремо власник повідомив про можливість забезпечення базовими продуктами, а також оформлення довідки про проживання з подальшою реєстрацією.

Водночас Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна шукати й через спеціалізовані сервіси. Зокрема, платформа «Прихисток» публікує актуальні пропозиції від громад і власників житла, ресурс «Допомагай» допомагає перевіряти оголошення, а телеграм-бот «Турботник» спрощує пошук доступних варіантів та контактів координаторів.

Фахівці рекомендують уважно ознайомлюватися з умовами проживання, уточнювати всі деталі перед заселенням і користуватися перевіреними джерелами інформації.

Джерело: Допомагай, Дія

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