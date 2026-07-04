Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало першим для населення за останні чотири з половиною роки.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області відбулося після рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради про встановлення нової вартості централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів КП «Дніпроводоканал», передає Politeka.

Нові розцінки набрали чинності з 1 липня 2026 року.

Для підприємств, які працюють у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, тариф на водопостачання становить 18,44 грн за кубометр без ПДВ або 22,13 грн з ПДВ. Послуга водовідведення коштує 14,75 грн без ПДВ, або 17,70 грн з урахуванням податку. Загальна вартість двох послуг складає 33,19 грн без ПДВ та 39,83 грн з ПДВ.

Для населення, бюджетних установ та інших споживачів, які не належать до відповідної сфери господарювання, діють інші розцінки. Централізоване водопостачання коштуватиме 39,25 грн за кубометр без ПДВ або 47,10 грн з ПДВ. Водовідведення встановлено на рівні 29,02 грн без ПДВ та 34,82 грн з ПДВ. Сукупний тариф становить 68,27 грн без ПДВ, або 81,92 грн за кубометр із ПДВ.

У КП «Дніпроводоканал» зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало першим для населення за останні чотири з половиною роки. Необхідність перегляду пояснюють суттєвим збільшенням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці, сплату єдиного соціального внеску, аварійні ремонти, закупівлю води, реагентів та інших складових, необхідних для безперебійної роботи підприємства.

Мешканців закликають врахувати оновлені розцінки під час планування сімейного бюджету та своєчасно оплачувати отримані послуги. Також підприємство рекомендує встановити індивідуальні лічильники, щоб оплачувати лише фактично використані обсяги води та контролювати власні витрати.

Ознайомитися з повним текстом рішення виконавчого комітету можна на офіційному сайті Дніпровської міської ради. Документ містить детальні розрахунки та умови застосування нових тарифів.

Джерело: Дніпроводоканал

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