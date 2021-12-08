Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час виступу на всеукраїнському форумі повідомив, що в Україні планують вакцинувати дітей, починаючи із 5 років.

Як пише Politeka.net, заслужений лікар України Віктор Ляшко, який 20 травня 2021 року став Міністром охорони здоров’я, виступив на всеукраїнському форумі "України 30. Саміт діти", який провели у столиці, де повідомив, що виробники вакцин можуть швидко внести зміни до інструкції, привезти необхідні препарати та зробити можливим вакцинувати дітей, починаючи із 5 років. Однак, за словами головного лікаря, щеплення дітей зараз в Україні не в пріоритеті, адже перш за все увагу зосереджують на громадянах, які в групі ризику.

"Але ми сьогодні не робимо пріоритет на масову вакцинацію проти коронавірусної хвороби саме дітей, оскільки ми зосереджені на групі ризику, людей старшого і похилого віку", - сказав Міністр охорони здоров’я.

Зауважимо, що старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 25 947 664 щеплення, а з моменту дозволу вакцинувати дітей, віком із 12 років, вакцину отримали понад 40 тисяч дітей.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні підтвердили 9371 нових випадків коронавірусу, із них – у 809 дітей. Станом на 8 грудня цього року COVID-19 побороли 3 109 423 людей.

Нагадаємо, що, починаючи із 9 грудня, усі державні службовці, які не отримали вакцини будуть відсторонені від роботи. За словами Ляшка, наявність однієї дози не стане причиною відсторонення.

Так, відстронять від роботи працівників, які працюють у сфері управління центральних органів виконавчої влади; працівників закладів та установ, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних установ; працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші)", які не вакцинувалися.

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